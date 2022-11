„Ich möchte Kunst zeigen, die mir Spaß macht“

Blondine lockt Cohen, Liebe zu Wien

Das „Atlantis“ wurde von 1969 bis 1973 betrieben. Zahlreiche heimische, aber auch ausländische Künstler haben sich im Folk-Club blicken lassen. Die Begegnung mit Musiker Leonard Cohen ist durch eine Blondine, die gerne ins „Atlantis“ gehen wollte, zustande gekommen. Die Kunst hat Hilger aber auch in der Weltgeschichte herumgeschickt. Zwischenzeitlich hat er eine Wohnung in New York und hält sich viel in Frankreich auf. Nach mehreren Wochen Ausland stellt er dann aber fest, dass er einfach ein Wiener ist. Das ganze Interview mit Ernst Hilger sehen Sie im Video!