Spaniens Fußball-Teamchef Luis Enrique wird während der WM in Katar über Live-Streams direkt zu den Fans von „La Roja“ sprechen. „Ich gebe hiermit bekannt, dass ich Streamer werde“, erklärte der 52-Jährige auf einem Video, das er auf Twitter postete. Er werde wohl schon unmittelbar nach der Ankunft der spanischen Delegation in Doha am Freitag damit beginnen, sagte Luis Enrique, der dazu auf der Streaming-Plattform Twitch einen eigenen Kanal eröffnete.