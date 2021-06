Busquets-Aus? Spaniens Enrique holt 4 neue Spieler

Spanien-Schlüsselspieler Sergio Busquets war am Sonntag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Tests aller anderen Spieler seien negativ ausgefallen, hatte der Verband mitgeteilt. Busquets (32) musste das Trainingslager in Las Rozas in einem medizinischen Fahrzeug verlassen. Jetzt nominierte Teamchef Luis Enrique vier (!) Spieler nach.