Margot Robbie wurde am eigenen Set nicht erkannt

Sie gehört in Hollywood zur absoluten A-Liste, doch wie eine Diva würde sie sich niemals aufspielen. Im Gegenteil. Margot Robbie ist noch immer das „schüchterne australische Girl“, wie sie es am Anfang ihrer Karriere war. Als ein Security-Mann sie nicht erkannte und von ihrem eigenen Set wegschickte, ging sie nicht in Star-Manier in die Luft - sondern kleinlaut einfach weg.