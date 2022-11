Forscher fischen bei Corona-Ursprung im Trüben

In Singapur fand vor kurzem (8. November) der 7. World One Health Kongress statt. Dort ging es auch um den Ursprung der Pandemie. Zumindest seit Anfang 2020 sind viele Wissenschaftlerteams - ein Hotspot sind Labors in Südostasien - damit beschäftigt, die Erbsubstanz von immer mehr Coronaviren von verschiedenen Säugetierarten zu sequenzieren. Hinzu kommt tiefgefrorenes Gewebematerial mit Coronaviren vergangener Jahre bis Jahrzehnte. Das soll im Endeffekt einen Stammbaum ergeben, über den sich die Herkunft von SARS-CoV-2 zweifelsfrei herleiten lässt und würde auch den immer wieder auftauchenden und bisher in keiner Weise belegbaren Spekulationen über ein „Entkommen“ von SARS-CoV-2 aus einem Labor ein Ende setzen.