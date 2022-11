Jubel für entstaubten „Rinaldo“ am Musiktheater

Herzog versetzte die ohnehin verwirrende Originalgeschichte von Jerusalem an heutige Schauplätze wie einen Flughafen (Bühne und Kostüme: Christian Schmidt) und erreichte damit modernes Flair. Händels perfekte Musik ist voll reicher Ideen und starker Emotionen. Das Bruckner Orchester Linz wurde bei der Umsetzung nach anfänglichen Unreinheiten an Barockgitarre und Theorbe von Ingmar Beck souverän geleitet. Mitglieder der OÖ. Tanzakademie (Choreographie: Ilja van den Bosch) lieferten wiederum passende Einlagen, die die Geschichte des Kreuzritters Rinaldo, der mit christlichen Recken Jerusalem aus der Macht der Sarazenen befreien will, schön begleiteten.