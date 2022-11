Das FIFA-Gramuri

Nach diversen und teils heftigen Reaktionen hat sich der Herr Ambassador mittlerweile in der Causa nochmals zu Wort gemeldet, allerdings nicht etwa, um sich für seinen Sprechdurchfall zu entschuldigen, sondern um klarzustellen, dass seine Äußerungen „aus dem Zusammenhang gerissen“ worden seien. Darauf hätte man wetten können. Leider hat die klare und simple Forderung von DFB-Präsident Neuendorf, die FIFA solle „ernsthaft prüfen, ob sich hiermit nicht die Ethikkommission befassen muss“ bisher keinerlei Reaktion hervorgerufen und man bevorzugt in Zürich das Aussitzen, um die Harmonie bei der „größten Show der Erde“ nicht zu gefährden. Alles andere wäre auch ein Wunder gewesen, aber interessant wäre es schon, zu erfahren, was eigentlich Herr Infantino so alles an Gramuri in seiner Kredenz bunkert. Heferl(n) sind es jedenfalls mit Sicherheit nicht, so viel steht fest.