Tragödie um Heimplätze für viele Tiroler Senioren

„Ich kann nicht mehr.“ Das sagt Ingrid Lang aus Oberperfuss. Sie weiß, dass sie weitermachen muss und wird. Doch gerade hat sie das Gefühl, am Ende zu sein. Langs Mutter liegt in der Klinik. Komplizierter Beinbruch. Die 86-Jährige ist nicht mehr mobil und zudem dement. Im Krankenhaus kann die betagte Frau nicht bleiben. Was dort zu tun war, wurde getan. Die Patientin ist jetzt ein klassischer Pflegefall. Ein Heimplatz wäre notwendig. Nur: In ganz Tirol gibt es keinen.