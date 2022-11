Einbrecher riss Hausbesitzer aus dem Schlaf

Den Alptraum eines jeden Hausbesitzers erlebte ein Burgenländer aus Oberwart am Samstag gegen fünf Uhr in der Früh. Während er noch seelenruhig schlief, schreckte ihn plötzlich grelles Licht auf. Als der völlig überraschte Mann die Augen öffnete, blickte er in den hellen Schein einer Taschenlampe, die ein Einbrecher auf ihn gerichtet hatte.