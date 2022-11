Eine Frau, die hinter die Fassaden blickt

Derzeit ist Annette Raschner in den Medien omnipräsent. Als Journalistin gestaltete sie mit „Bis zum letzten Augenblick“ eine anrührende ORF-Dokumentation zum Thema würdevolles Sterben, ausgestrahlt an Allerheiligen. Eine Woche davor präsentierte Annette mit „Fünf zu Drei“ ihr drittes Theaterstück, eine auf einem wahren Mordfall basierende Schwarze Komödie. „Seit ich lesen kann, habe ich alles verschlungen, was mir unter die Finger kam. Und ich begann auch bald, vieles aufzuschreiben“, so die gebürtige Bregenzerin über ihr lebenslanges Steckenpferd.