Schlagerpaar Mross & Woitschack hat sich getrennt

Nach unzähligen „Spekulationen“ in der letzten Zeit wollten sie nun ihre Wahrheit mitteilen, hieß es in dem Statement der beiden Schlagerstars. „Wir hatten eine wunderschöne und verrückte Zeit, haben uns durch so manchen Sturm gekämpft und können uns immer noch liebevoll in die Augen sehen.“ Mross und Woitschack baten auch darum, von weiteren Spekulationen abzusehen, um ihre Privatsphäre zu schützen.