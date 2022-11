Als Rache an Schwiegermutter ihr Auto abgefackelt

Doch damit nicht genug: Das Feuer griff auf das Gebäude über. 30 Mann der Berufsfeuerwehr mussten zur Brandbekämpfung anrücken. Der Schaden am Gebäude betrug mehr als 176.000 Euro. Wegen Sachbeschädigung und Brandstiftung drohten dem 34-Jährigen beim Prozess in Linz bis zu zehn Jahre Haft. Dass es am Schluss doch „nur“ zwei Jahre wurden, die er im Gefängnis absitzen muss, ist seinem Geständnis geschuldet, zu dem er sich in der Verhandlung vor Richter Paul Dumfart am Landesgericht Linz durchgerungen hat. „Ein wichtiger Milderungsgrund“, sagte auch Staatsanwalt Philipp Christl.