Land steuert der Teuerungswelle entgegen

Wohnen soll leistbar bleiben

Die Laufzeit des Darlehens verlängert sich dadurch um zirka zwei Jahre. „Im Vordergrund steht, leistbares Wohnen in hoher Qualität für alle Burgenländer zu ermöglichen, ganz besonders in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten“, merkt Dorner an. Jene Haushalte, die Nutznießer dieser Maßnahme sind, werden dieser Tage vom Landesrat per Brief über die Verlängerung der Niedrigzinsgarantie informiert.