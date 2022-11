Kurioser Brief wird für 300.000 Euro versteigert

Inmitten seiner Kuriositäten-Kiste machte der langjährige Philatelist den Sensationsfund: Ein unscheinbarer Brief, eine Korrespondenz zweier Handelshäuser aus dem Jahr 1867, entpuppte sich als Weltrarität. An die Details rund um den Erwerb des Briefes kann sich der Sammler kaum erinnern, zwanzig Jahre sei es her, dass er das Stück um einen bescheidenen Preis erworben und in einer kleinen Kiste verstaut hatte. So geriet das Unikat mit der Zeit in Vergessenheit und erblickte das Tageslicht erst wieder im Frühjahr 2022: Der Südtiroler entdeckte den Brief rein zufällig und konnte seinen Augen kaum glauben. In seinen Händen befand sich eine historische Weltrarität.