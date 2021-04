Alte Briefmarke mit Farbfehler erzielt Rekordpreis

Für 135.000 Euro ist am Samstag beim Wiener Auktionshaus Merkurphila der 3-Kreuzer-Farbfehldruck Rot statt Grün aus dem Jahr 1867 versteigert worden. Noch nie war in der Vergangenheit eine so teure heimische Briefmarke hierzulande öffentlich angeboten worden, berichtete Merkurphila am Montag.