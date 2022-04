Sammler stehen Schlange für F*** dich"-Briefmarke

In der Ukraine ist eine Briefmarke mit dem Motiv eines ukrainischen Soldaten, der einem russischen Kriegsschiff den Stinkefinger zeigt, zum Sammlerstück geworden. Am Hauptpostamt in Kiew standen am Freitag Hunderte Ukrainer stundenlang Schlange, um Exemplare der Briefmarke zu ergattern. Diese hatte durch den Untergang der Moskwa, dem Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte, neue Bedeutung gewonnen.