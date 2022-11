Brüssel-Angreifer noch kurz vor Tat in Psychiatrie

Nach dem tödlichen Messerangriff auf Polizisten in Brüssel ermittelt die belgische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft. Nun werden immer mehr Details zu dem Attentat bekannt. So war der mutmaßliche Täter, nachdem er Stunden zuvor in einer Polizeiwache seine Bluttat angekündigt hatte, in eine Psychiatrie eingeliefert worden - die er aber kurze Zeit später wieder verließ. Am Donnerstagabend griff der Mann schließlich zwei Streifenbeamte mit einem Messer an. Einer der Polizisten starb noch am Tatort, der zweite wurde verletzt.