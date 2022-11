Ex-Ortschef und Vergewaltiger bekam Ehrenurkunde

Beschlüsse seien in Vorbereitung

„Aufgrund der rechtskräftigen Verurteilung wegen Vergewaltigung ist klar, dass ein Ausschluss aus dem ÖAAB Oberösterreich erfolgt“, teilte ÖAAB-Landesobfrau Christine Haberlander mit. Die entsprechenden Beschlüsse seien in Vorbereitung. Als für Frauenagenden zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin stellte sie sich hinter ihre Parteikollegin Langer-Weninger, wonach eine Ehrung „zum heutigen Zeitpunkt vollkommen ausgeschlossen wäre“ und unterstrich, dass die Optik „keine gute“ sei. Gerade für sie und Langer-Weninger „als die zwei Frauen in der Landesregierung, ist klar, dass sexuelle Gewalt gegen Frauen ein absolutes No-Go ist“, so Haberlander.