Saison hat begonnen: Einbrüche auf Rekordniveau

Um stolze 20 bis 40 Prozent (Grafik unten) schnellte laut Bundeskriminalamt (BKA) die Anzahl der Eigentumsdelikte im Vergleich zum Vorjahr heuer je nach Region nach oben. Das werde sich, so BKA-Sprecher Paul Eidenberger, auch in der nächsten Kriminalstatistik zu Buche schlagen, die ebenso ein Plus von 20 bis 25 Prozent im Vergleich zu 2021 aufweisen wird.