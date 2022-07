Gaunerzinken & Co. sorgen für Aufruhr im Norden

Verdächtige Wahrnehmungen in Amaliendorf, fremde Schuhabdrücke in den Gärten von Göpfritz an der Wild und Gaunerzinken an den Hausfassaden in Brand-Nagelberg – die Bevölkerung im nördlichen Waldviertel wird neuerdings durch zahlreiche „Schauergeschichten“ in sozialen Medien beunruhigt. Während die Angst vor Einbrüchen groß ist und das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger merklich nachlässt, nimmt die heimische Polizei keinen unmittelbaren Anstieg der Eigentumsdelikte im Waldviertel wahr: „Uns sind keine Meldungen bezüglich versuchter Einbrüche bekannt. Wer aber Verdächtige bemerkt, sollte es an die örtliche Exekutive melden“, betont ein Sprecher der Landespolizeidirektion.