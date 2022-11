Ein Klagenfurter Christkindlmarkt wie früher

Krampusse eröffnen den Christkindlmarkt

„Es gibt ein buntes Programm. Man findet hier diverse Krippen, regionale Köstlichkeiten, Kinderaktivitäten, Chöre und Brauchtum“, so Scheider. „Die Beleuchtung ist nur zwischen 16 und 22 Uhr eingeschaltet, 15 Kilometer an Leitungen kommen da zusammen.“ Am Eröffnungstag gibt es auch den Krampuslauf.