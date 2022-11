Wetter bleibt sehr mild, vor allem in den Bergen

Die Frühtemperaturen werden am Freitag minus zwei bis plus sieben Grad betragen, die Tageshöchsttemperaturen zehn bis 16 Grad. Ähnlich mild für diese Jahreszeit bleibt es am Samstag mit minus drei bis plus sieben Grad in der Früh und acht bis 15 Grad tagsüber. Die Nebel- und Hochnebelzonen in den Niederungen bauen sich tagsüber ab und die Sonne scheint vor allem im Norden und Osten immer wieder. Mehr Bewölkung taucht vor allem in der Südhälfte und später auch im Westen auf. Bis auf lokal ein paar Regentropfen bleibt es aber trocken. Der Wind weht mehrheitlich schwach.