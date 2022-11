Weltmusiker Hubert von Goisern wird 70 Jahre jung

Hubert von Goisern - Weltmusiker, kritischer Geist, Allrounder - wird am 17. November 70 Jahre alt. Auch wenn er selbst eine fixe Größe der Musikszene ist, so ist die Konstante in seiner Karriere der Wechsel. Häufig inspiriert sind die kreativ fruchtbaren Brüche von Reisen. Aufenthalte bei Kopfjägern auf den Philippinen, in Tibet, bei der Primatenforscherin Jane Goodall in Tansania oder in den Südstaaten der USA - fast alles hat Spuren im künstlerischen Werk hinterlassen.