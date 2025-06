Prater-Alltagsgeschichten folgt Reise nach Indien

Der Sommertheater-Reigen für dieses Jahr ist in NÖ bereits voll im Gange. Nach dem Startschuss in Sitzenberg folgen die Sommerspiele Melk sowie die Sommernachtskomödie auf der Rosenburg. Bei ersteren verschlägt es das Publikum seit gestern trotz der Pracht des Stiftes Melk auf den „Praterstern“. Das Schauspiel von Monika Helfer und Michael Köhlmeier bietet einen Bilderbogen an Alltagsgeschichten aus einem tragikomischen Leben. Mit dabei sind etwa Julia Cencig, Pippa Galli oder Valentin Späth.