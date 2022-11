„Maxi“ allein zu Hause: Platz für Rüden gesucht

„Ich vermisse meinen Maxi“

Das verhält sich in den meisten Fällen auch andersrum so. „Ich vermisse meinen ,Maxi‘. Jeden Tag“, sagt Arne, der sich große Sorgen um seinen Hund macht. Den ließ der 34-Jährige Anfang des Jahres in Schandorf zurück, nachdem er beschlossen hatte, sein Glück anderswo suchen. Der junge Mann, der sich nach einer abgebrochenen Dachdeckerlehre und einer abgeschlossenen Lehre zum Einzelhandelskaufmann zum Mechatroniker ausbilden lässt, lebt mittlerweile in Schönabrunn (NÖ), 140 Kilometer von „Maxi“ entfernt.