Kaderschmiede für Politiker, Ärzte und Direktoren

Lernen vom Leben

Auch Bildungslandesrätin Daniela Winkler hatte in ihrer Ansprache den Krieg in der Ukraine im Hinterkopf. Unsere Gesellschaft stehe derzeit vor großen Herausforderungen, für deren Bewältigung alle zusammenstehen müssten, betonte sie. Auch wenn sich Prioritäten verschieben, dürfe die Bildung nicht darunter leiden. Ganz im Gegenteil. Jede Krise biete eine neue Chance. Die Bewältigung dieser Ausnahmesituation stärke die Gesellschaft und verlange neue Lösungsansätze und eine Anpassung an die herrschenden Gegebenheiten: „Wir lernen in jeder Situation, nicht nur in der Schule!“