Trotz Teuerungen Kultur in Oberösterreich genießen

Um Maestro Markus Poschner, den Chefdirigenten des Bruckner Orchesters, in Aktion zu sehen, muss man normalerweise etwas tiefer in die Tasche greifen - kostenlos zuschauen kann man ihm aber kommenden Samstag bei seiner „Masterclass“ im Orchestersaal des Musiktheaters, und für 7 Euro ist man am 15. 11. bei der „Kostprobe“ im Brucknerhaus dabei, wo Auszüge aus dem abendlichen Konzertprogramm gezeigt werden.