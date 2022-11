Causa Ischgl: Klägerin war „egal, ob ich sterbe“

Klägerin leidet an Folgeschäden

Sie reiste am nächsten Tag in der Früh sofort ab, eine Rechnung wurde ihr erst gar nicht gestellt. Kurz darauf hatte auch sie es erwischt, und zwar schwer. Sie leidet bis heute an Folgen wie Konzentrationsschwäche und Nervenschmerzen. Zusammenfassend schildert sie, dass sie „niemals nach Ischgl gefahren wäre“, hätte es auch nur irgendeine kleine Warnung gegeben: „Ich bin ja nicht lebensmüde“. Nachgefragt hatte sie nur deshalb, weil es in Bayern drei Fälle gab - „und das ist halt knapp zu Österreich und Ischgl.“