Pulli als Auslöser für Mordversuch mit Kantholz

Ein Trio aus der linksextremen Punkszene traf in einer warmen Sommernacht 2020 auf ein Duo, das es als rechtsextrem einstufte. Beim Gasometer in Wien kommt es zu einem verheerenden Streit mit schwerwiegenden Folgen. Der wegen Mordversuch angeklagte Wiener Punk plädiert in der Gerichtsverhandlung auf Körperverletzung: „Ich wurde zuvor selbst mit der Staffel attackiert.“