„Man muss sich im Leben Ziele stecken“

Jeden Freitag und Samstag fährt er um 23 Uhr von Bregenz zur Ladestelle nach Hohenems, teilt die Fuhren ein und macht sich dann um 4 Uhr in der Früh mit seinem Auto selbst auf den Weg in Richtung Höchst. Seine Tour umfasst 70 Stationen. „Dafür brauche ich circa eineinhalb Stunden“, sagt 26-Jährige mit einem Grinsen im Gesicht. Soll meinen: Er ist verdammt schnell. „Ich kenne die Tour wie meine Westentasche.“ Dass man dabei den einen oder anderen Frühaufsteher oder Nachtschwärmer trifft, freut ihn. „Wenn es nicht gerade schneit wie verrückt, geht sich zeitlich sogar ein kurzes Schwätzchen aus.“ Es menschelt also. Und das ist Dusko wichtig. Das ist es auch, was er an seinen Kollegen schätzt. „Wir stehen füreinander ein. Wenn mal jemand die eigene Tour nicht machen kann, springt ein anderer ein. Das ist selbstverständlich. Wir sind ein Team.“ Und so wie Dusko bis über beide Ohren strahlt, glaubt man ihm das auch.