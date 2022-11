„Jetzt reißen sie sich endlich zusammen!“

Gerade einmal 18 Jahre jung war jener Bursche, der sich jetzt vor dem Landesgericht Eisenstadt verantworten musste. Der Vorwurf: Der junge Mann soll neben (dem ebenfalls verbotenen) Cannabis auch noch weitaus härtere Drogen an gerade einmal 14-jährige Freunde weitergegeben und den „Stoff“ mit ihnen gemeinsam konsumiert haben. Dabei war der Angeklagte gewarnt worden – sogar in mehrfacher Hinsicht. Insgesamt vier sprichwörtliche Schüsse vor den Bug hatte der Beschuldigte in Form von Diversionen bei früheren Strafverfahren bereits erhalten – und offenbar rein gar nichts daraus gelernt.