Disziplinlosigkeit! Top-Stürmer fliegt aus Kader

„Das lasse ich mir nicht bieten . . . “ Der bisher immer so nett auftretende Christian Heinle zeigte Stunden vor dem wichtigen Heimspiel gegen Austria Klagenfurt plötzlich gnadenlose Härte, indem er den top-fitten und damit einsatzfähigen Christoph Monschein für diese 90 Meisterschaftsminuten aus dem Kader warf. Hintergrund: Als die Innviertler bei der Abschlusseinheit Standardsituationen trainierten, erkannte der im Sommer vom LASK gekommene Ex-Teamstürmer, dass er wohl - wie in der Vorwoche beim 1:2 in Graz - erneut nur auf der Ersatzbank beginnen werde und ließ sich darauf zu einer Aktion hinreißen, die Heinle hinterher „Disziplinlosigkeit“ nannte.