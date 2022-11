Das Red-Bull-Wissen soll KTM Flügel verleihen

An diesem Wochenende gilt es in Valencia aber noch, die letzten Hausaufgaben zu erledigen. Beirer: „Wir wollen Rang drei in der Team-Wertung behalten.Und in der Einzelwertung wollen wir mit Brad Binder zumindest noch auf Rang sechs.“ Mit dem Titelshowdown zwischen Bagnaia und Quartararo hat der Austro-Rennstall ja leider nichts mehr am Hut. „Ich denke aber, dass sich Pecco das nicht mehr nehmen lässt“, tippt Beirer.