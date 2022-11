Pionier ist gegangen: Trauer um Siegfried Muhrer

Abschied am Mittwoch, Requiem am Freitag

Am Mittwoch, 9. November, kann man in der Halle beim Parkfriedhof in Ferlach von ihm Abschied nehmen (12 - 18 Uhr), am Freitag leitet Bischof Josef Marketz das Requiem in in der Pfarrkirche von Ferlach (14 Uhr).