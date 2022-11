Für Bello und Co. wird es jetzt sehr eng

Wie der Betrieb in der Mostnystraße mit der aktuellen Teuerungswelle umgeht? Zachbauer - Präsidentin des OÖ Landestierschutzvereins, der die Tierheime in Linz und Steyr betreibt - schnauft hörbar. Katzenstreu kostet mehr, das Futter ebenfalls. „Wir brauchen außerdem oft Spezialfutter, weil wir sehr viele kranke Tiere haben oder welche, die Unverträglichkeiten entwickeln“, so die 45-Jährige.