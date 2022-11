In Schulen kommt Bewegung: Das Rosental turnt vor

Österreich fängt an, seine Kinder versuchsweise täglich zu bewegen. Kärnten versucht es mit der Region Carnica. Die tägliche Bewegungseinheit ist ein Pilotprojekt, das zwei Jahre lang in ausgesuchten Regionen in ganz Österreich läuft. Es wird in regelmäßigen Abständen extern und intern evaluiert, ehe entschieden wird, ob es flächendeckend machbar ist.