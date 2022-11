Hausmusik Roas jetzt auch im Advent

„Hausmusik Roas zum Advent“ heißen die beiden Konzerte am 11. und 12. November (Stallungen der Kaiservilla in Ischl), bei denen Klassik und Volksmusik verschmolzen wird: „Wir wollen zeigen, dass das nicht so weit voneinander entfernt ist, wie viele glauben“, so Dumfart, die mit dem Ensemble Tschejefem mit dabei ist. Mitspielen werden auch: das Salzkammergut Bläserquartett, die Hirtenkinder des Salzburger HirtenAdvents, das Minetti Quartett, Bariton Rafael Fingerlos, der das Konzept miterarbeitete, u. v. m.!