John Malkovich auf der „Wetten, dass..?“-Wettcouch

„Top, die Wette gilt!“ heißt es wieder am Samstag, dem 19. November 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 in einer neuen Sonderausgabe des Showklassikers „Wetten, dass..?“, der 2021 anlässlich seines 40-Jahr-Jubiläums nach siebenjähriger Pause auf die Bildschirme zurückgekehrt war. Moderator Thomas Gottschalk hatte sich für die Sendung „zeitlose Ikonen“ als Gäste gewünscht. Wir verraten, wer neben US-Star John Malkovich noch kommt und welche Wetten geplant sind.