Stärkste Frau Österreichs als großer Titel-Trumpf?

„Der fehlt noch in meiner Sammlung“, so Fischer, die an einem Trainingstag bis zu 12 Tonnen stemmt und sich als Belohnung Pasta gönnt. „Aber nicht zu oft, sonst bekomme ich noch Gewichtsprobleme“, lacht die 25-fache Staatsmeisterin. Dass Fischer in dieser Saison für Lochen stemmt, ist ihrer besten Freundin und Teamkollegin Lena Raidel zu verdanken. „Sie hat mich zum Spaß gefragt, ob ich wechseln will. Dann ging alles schnell“, so Fischer, die nun gemeinsam mit ihrer Freundin nach dem ersten Titel für Lochen stemmt.