Immer mehr Kärntner sind von Armut betroffen

Situation spitzt sich immer mehr zu

Zu dieser Gruppe zählen Menschen, die mit einem Einkommen von bis zu 1371 Euro monatlich auskommen müssen. „Leute, die mit drei Pullovern daheimsitzen und ihre Lebensmittel mangels eines Kühlschranks auf den Balkon stellen müssen, gibt es schon. Auf diese Menschen müssen wir schauen. Die Zahlen steigen rasant. Keine Spende ist zu klein“, sagt Sandriesser. Im Sommer seien zu den drei Sozialberatungsstellen in Kärnten so viele Menschen gekommen wie sonst in einem Jahr. „246.000 Euro wurden als Hilfsgelder ausbezahlt. Wir haben 40 Delogierungen abwenden können“, erzählt Caritas-Bereichsleiter Christian Eile.