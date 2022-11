15.000 Anrufe täglich bei Klimabonus-Hotline

60 Mitarbeiter sollen 15.000 Anrufe bearbeiten

Denn von den Anrufern hängen viele stundenlang in der Leitung oder kommen überhaupt nicht durch. Kein Wunder, lediglich 60 ständige Mitarbeiter bearbeiten die Anfragen. An Spitzentagen (diese sieht das Ministerium derzeit aber nicht) sind es bis zu 200 Mitarbeiter. Die aktuell 15.000 Anrufe täglich wurden auch bereits übertroffen, wo es an einzelnen Tagen sogar rund 60.000 Anrufe gab.