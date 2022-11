Die besten Halloween-Fotos der „Krone“-Leser

Dekoration für die richtige Atmosphäre

Was ist am 31. Oktober fast wichtiger als Kostüme, Süßigkeiten und Kürbisse zusammen? Die richtige Atmosphäre, um die perfekte Gruselstimmung aufkommen zu lassen! Unsere Leser wissen, wie´s geht. „Krone“-Leserreporterin Sonja D. hat gleich ein ganzes Skelett vor ihrer Tür platziert und schickte uns ein Foto von „Günther“. „Günther, unser größtes Skelett, begeistert die Süßigkeiten-Sammler immer am meisten“, schildert sie uns.