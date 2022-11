Kein Rücktritt von Klopp, Salah holt Legende ein

An der Tabellensituation änderte das aber nichts mehr, Liverpool zieht trotz fünf Siegen in sechs Spielen nur als Gruppen-Zweiter ins Achtelfinale ein. „Es war ein wirklich gutes Spiel von uns“, feierte Klopp nach seinem 400. Spiel als Liverpool-Coach, seinem 100. in der Champions League. In dem die Reds erst in Minute 85 den Tor-Knoten platzen ließen, Mohamed Salah aus kurzer Distanz zum viel umjubelten Führungstreffer einnetzte.Für den Ägypter war es sein insgesamt 41. Europacup-Tor im Dress der „Reds“.Damit zog er mit Vereins-Legende und Rekordhalter Steven Gerrard gleich.