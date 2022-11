Fließende Stoffe und verführerische Optik

Modisch in allen Lebenslagen

Auf den „Athleisure-Trend“ ist Wolford ebenfalls aufgesprungen. „Seit den Lockdowns ist die Jogginghose wieder salonfähig“, so Woch. Die „W-Kollektion“ hebt Fitness- und Freizeitkleidung auf ein neues Level. Die neue Kollektion stellt - basierend auf der langjährigen Expertise in Bezug auf Materialien, Komfort und Eleganz - eine klare Weiterentwicklung dar und besticht durch hohe Funktionalität.