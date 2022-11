Basejumper (72) gegen Felswand geschleudert - tot

Schreckliches Ende eines Fallschirmsprunges am Mittwoch in Niederösterreich: Ein 72-jähriger Basejumper war von der Aussichtsplattform auf der Hohen Wand abgesprungen. Dabei wurde der Wiener beim Öffnen des Fallschirms gegen eine Felswand geschleudert und stürzte danach 180 bis 200 Meter in den Tod.