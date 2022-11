Showdown U-Ausschuss ++ Inflation steigt weiter

Showdown im U-Ausschuss: jetzt greift das Justizministerium ein bei der Debatte, was man Thomas Schmid alles befragen darf. Und die Inflation steigt weiter: immer mehr Menschen kommen in finanzielle Not. Das sind die Themen heute bei den Krone-News am Mittwoch, 2 November mit Moderatorin Raphaela Scharf.