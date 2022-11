Seewinkel als Drehscheibe für den Vogelzug

Fakt ist, dass alle Protagonisten, die in „Zugvögel – Ein Jahr vergeht im Flug“ zu verschiedenen Zeiten im Jahr „Burgenländer“ sind. Vor den Vorhang gebeten werden etwa der Rotfußfalke, der in Afrika überwintert oder der „Bergpieper“. Er verbringt den Winter bei uns und fliegt im Frühling weg. Allerdings nicht nach Süden, sondern in die Berge, wo er dann brütet. Er unternimmt also einen „Vertikalzug“, auch Schneeflucht genannt.