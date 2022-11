Futter für Schildkröten und Co. wird zur Luxusware

Wie nahezu alle Sparten, ächzt auch die Tierbranche unter der enormen Teuerung. In manchen Fällen kommt dann auch noch Pech dazu. Weil eine Firma am Wiener Großgrünmarkt umgezogen ist, können die Schildkröten und Leguane im Reptilienzoo Forchtenstein nicht mehr mit kostenlosem Salat beliefert werden. Also wird dringend ein Sponsor gesucht. „Es ist uns schwer möglich, wöchentlich diese Unmengen an Salat zu erwerben“, sagt Direktor Martin Polaschek, dem das Wohl seiner Tiere am wichtigsten ist: „Ausschussware vom Supermarkt war auch in den letzten Jahren immer unsere zweite Alternative.“