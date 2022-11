83-Jähriger krachte mit Pkw gegen Leitplanke - tot

Tödlicher Verkehrsunfall am Montagvormittag in Wien-Hietzing: Ein 83 Jahre alter Mann kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte mit voller Wucht gegen die Leitplanke. Eine Polizistin außer Dienst wurde zur Unfallzeugin, befreite das Opfer aus dem Pkw und setzte die Rettungskette in Gang. Doch für den Pensionisten kam jede Hilfe zu spät.