Frankreich muss bei WM auf Superstar verzichten

Beim Titelgewinn 2018 in Russland hatte Pogba im Finale gegen Kroatien (4:2) den Treffer zum 3:1 erzielt. Nationaltrainer Didier Deschamps muss in Katar auch auf Mittelfeldspieler N‘Golo Kanté verzichten, der wegen einer Oberschenkel-Operation mehrere Monate ausfällt. Frankreich trifft in der in drei Wochen beginnenden Vorrunde auf Australien, Dänemark und Tunesien.